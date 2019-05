Autor in Düsseldorf : Eine Geschichte aus den Gärten Raths

Martin Ritterbach hat das Buch „Der Mäusestamm“ geschrieben, das in den Gärten in Rath spielt. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Rath Mit Tochter Luna startete Martin Ritterbach das Buch-Projekt, das irgendwann auf Eis lag. Jetzt hat er es fertiggestellt. In der Geschichte spielen Nachbarn mit und Verwandte, Freunde und Haustiere.

In der unteren Küchenschublade liegt das Sieb, das Martin Ritterbach griffbereit haben muss, immer dann, wenn Katze Tinka dieses bestimmte Miauen hat, ein Miauen, das Ritterbach sofort erkennt, das Miauen, wenn Tinka wieder eine Maus erwischt hat. Zwei Sekunden bleiben Martin Ritterbach dann, um die Maus zu fangen, wenn Tinka sie losgelassen hat, zwei Sekunden Schockstarre, Sieb drauf, Zeitung drunter und ab mit der total verängstigten Maus in die Tupperdose, damit die Katze nicht auf dumme Gedanken kommt. Das passiert ab und an bei Martin Ritterbach, einmal, da hat er sogar zwei auf einen Streich geschnappt, die Mäuse in einer grünen Tupperdose versteckt, sie im Wald freigelassen, der gleich gegenüber seinem Haus liegt, hinter der Straße, hinter den Bahngleisen.