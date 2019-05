Einweihung : Moderner Pavillon für Garather Grundschule

Garath Im neuen Gebäude der Grundschule an der Adam-Stegerwald-Straße wird vor allem die offene Ganztagsbetreuung stattfinden.

An den alten Container, der noch aus den Anfängen der 1990er Jahre stammte und an gleicher Stelle stand, erinnert sich Anja Taube noch mit Grausen. Weiß war er mal, am Ende schmutzig grau, bemalt, beschmiert. Sie habe darin, da war sie noch nicht die Schulleiterin, im Winter mit den Schülerinnen und Schülern in Jacken und Mäntel gesessen. Es war zugig und kalt, und vieles habe einfach nicht mehr funktioniert.