Vélomanie : Ein Mann und seine Rad-Leidenschaft

Düsseldorf Frank Leinen hat an sein Projekt geglaubt, auch wenn die Randbedingungen zunächst vielleicht nicht ganz so mitreißend wirken: Nun ist das Buch zum Grand Départ und dem ganzen Drumherum auf dem Markt, und Leinen beschrieb, warum es sich lohnt, der Faszination Rad zu erliegen.

uch Frank Leinen feierte schon ein „Sommermärchen“. Mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland, die ja allgemein als Sommermärchen bezeichnet wird, hat das aber so rein gar nichts zu tun. „Ich bin passionierter Radfahrer“, verrät der Professor für Romanistik an der Heinrich-Heine-Universität. „Und als Romanist beschäftigt man sich natürlich auch mit der Kultur Frankreichs. So kamen beim Grand Départ der Tour de France 2017 in Düsseldorf zwei Leidenschaften für mich zusammen.“ Da war klar, dass der Mann, der seit 1999 jeden Tag aus Neuss zur Uni mit dem Fahrrad fährt, sein persönliches „Sommermärchen“ vertiefen und verlängern wollte. Also organisierte er mit Unterstützung der Uni die öffentliche Ringvorlesung „Vélomanie?! Facetten des Radsports zwischen Mythos und Ökonomie“ und fungierte als Herausgeber für das jetzt erschienene gleichnamige Buch. „Forscher beschäftigten sich mit dem Radsport. Lesenswert sollte das Buch sein, kein verquarztes, rein wissenschaftliches Werk.“