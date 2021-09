Düsseldorf prüft schärfere Regel : Gesundheitsminister spricht sich gegen 2G-Regel aus

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und Oberbürgermeister Stephan Keller zur Aktionswoche #HierWirdGeimpft am Impfmobil in Düsseldorf. Foto: Endermann Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Oberbürgermeister Stephan Keller hatte eine Prüfung der verschärften Corona-Regel angekündigt – nur noch Geimpfte und Genesene sollten Zutritt zu städtischen Veranstaltungen bekommen. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann bekräftigte nun in Düsseldorf, er wolle bei 3G bleiben.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich am Dienstag in Düsseldorf erneut eindeutig gegen eine 2G-Regel ausgesprochen. Die Inzidenzen in Nordrhein-Westfalen gingen zurück, die 3G-Regelung funktioniere, sagte er beim Besuch des Düsseldorfer Impfmobils in Rath zur bundesweiten Aktionswoche #HierWirdGeimpft. Der Druck auf Ungeimpfte sei durch politische Entscheidungen bereits groß – so werden Schnelltests kostenpflichtig und die Entschädigung für Verdienstausfall gibt es für Ungeimpfte in Quarantäne bald nicht mehr. „Der Staat macht sehr deutlich, dass es eine gute Idee ist, sich impfen zu lassen“, sagte Laumann.