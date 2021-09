Am Mannesmannufer in Düsseldorf : Anwohner sollten für Schranke gegen Autoposer zahlen

Am Mannesmannufer in Düsseldorf

Düsseldorf Die Verwaltung hat eine Schranke aufgestellt, mit der Autoposer vom Mannesmannufer in Düsseldorf ferngehalten werden sollten. Die Anwohner bekamen dazu ein Schreiben, das für viel Aufregung sorgte. Die Stadt hat bereits Stellung genommen.

Ein Brief aus dem städtischen Amt für Verkehrsmanagement hat bei den Anwohnern des Mannesmannufers für Ärger gesorgt – wegen einer überraschenden Gebührenforderung. In dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, geht es um die Schranke, die Ende August in Höhe der Thomasstraße aufgestellt worden ist, um sogenannte Autoposer von diesem Bereich fernzuhalten. „Sie erhalten dieses Schreiben, damit Sie über das weitere Prozedere informiert sind“, schreibt die Stadt.