Karten zu gewinnen : RP verlost Tickets für die „Rocky Horror Show“

Düsseldorf Sky du Mont im schwarzen Anzug trifft auf Frank‘n‘Furter in Strapsen: Wer das Musical „Rocky Horror Show“ sehen möchte, kann Karten gewinnen.

Im Capitol-Theater treiben Dr. Frank‘n‘Furter und seine schrägen Gesellen noch bis Sonntag sein Unwesen. Nach drei Jahren Corona-Pause können die Fans der „Rocky Horror Show“ wieder den Time Warp tanzen oder mit Konfetti und Federboa das ausufernde Geschehen auf der Bühne begleiten. Einen Ruhepol bietet während der Show der Schauspieler Sky du Mont. Er steht galant im schwarzen Anzug am Rande und kommentiert die Handlung – mal gelassen, mal ironisch, mal unter den „Boring“-Rufen der Zuschauer. „Ich freue mich riesig, als Erzähler in der Show zu sein und mit dem Publikum das Leben wieder feiern zu dürfen“, sagt er. Karten für die „Rocky Horror Show“ gibt es im Internet auf www.westticket.de, unter Telefon 0211 274000 sowie an der Kasse des Capitol-Theaters, Erkrather Straße 30.