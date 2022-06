Karten für den Vorentscheid zu gewinnen : ADAC sucht den „Camper des Jahres“ in Grevenbroich

Grevenbroich Für die kommende Woche plant der ADAC die „Camping Days“. Ein Höhepunkt: Am 26. Juni findet der Vorentscheid bei der Suche nach dem „Camper des Jahres“ in Grevenbroich statt. Wir verlosen Karten für die Teilnahme.

Die kommende Woche steht beim ADAC ganz im Zeichen des Campings: Bundesweit sollen im Zeitraum vom 20. bis 26. Juni Aktionen rund um das Thema Camping stattfinden – an Service-Standorten des Clubs sowie an Prüfstationen. So können Besitzer ihre Campingmobile beispielsweise wiegen und durchchecken oder sich in Sachen Camper-Finanzierung beraten lassen. Die „Camping Days“ enden mit einer besonderen Aktion am 26. Juni: Auf dem Gelände des ADAC-Fahrsicherheitszentrums Grevenbroich wird der „Camper des Jahres“ ermittelt. In Grevenbroich findet an diesem Tag von 9 bis 17.30 Uhr der NRW-Vorentscheid statt, an dem zwölf Camper teilnehmen können.