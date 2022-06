Menschen in Düsseldorf : Der neue Chef des Capitol-Theaters ist gelernter Schauspieler

Menschen in Düsseldorf

Düsseldorf Der Niederländer David de Zwaan hat zuvor schon viele Musicals und Shows organisiert. Vor 28 Jahren kam er schonmal nach Düsseldorf.

Seit dem 1. Juni leitet David de Zwaan das Capitol-Theater an der Erkrather Straße. Der Holländer hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entertainment-Branche. Der 56-Jährige hat zuvor knapp elf Jahre für den Konzertveranstalter Semmel Concerts Entertainment gearbeitet und war für Einkauf, Logistik und Qualität verantwortlich. In den Jahren zuvor war er unter anderem Executive Producer für Shows wie „Die Schöne und das Biest“, „Robin Hood“ oder „Monty Pythons Spamalot“.