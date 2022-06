Menschen in Düsseldorf : Benefizkonzert in Grafental soll Kindern aus der Ukraine helfen

Flingern Der Platz an der Hohenzollernallee wird am kommenden Freitag zur Open-Air-Bühne. Organisator Denis Slobin wird die Einnahmen spenden.

Seit 23 Jahren lebt Denis Slobin in Deutschland. Der aus Moskau stammende 39-Jährige hat BWL studiert und fühlt sich in Düsseldorf wohl – auch, weil er eine Familie gegründet hat. Elena heißt seine Frau, kennengelernt haben sich die beiden vor einigen Jahren, als es noch nicht wichtig war, dass die Eheleute aus unterschiedlichen Ländern stammen. Das ist seit Beginn des Krieges in der Ukraine anders, denn Elena stammt aus Charkiw im Nordosten der Ukraine. „Der Kriegsbeginn war ein Schock für uns beide“, sagt Denis, der noch in Moskau einige Verwandte hat, während seine Frau sich um ihre Familie in Charkiw sorgt. Inzwischen sind ihre Mutter und ihre Cousine nach Düsseldorf geflohen, Denis hat sie vom Bahnhof abgeholt. Während er wartete, beobachtete er eine ukrainische Mutter, die mit ihrem Kind aus der Ukraine ankam. „Da wusste ich sofort, dass ich etwas für geflohene Kinder tun möchte“, sagt Denis. Am Freitag ist es so weit. Slobin lädt zu einem Benefiz-Konzert ein.