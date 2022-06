Verlosung : 1 x 2 Karten für Eric Clapton zu gewinnen

Düsseldorf Freuen dürfen sich die Fans großer Konzerte. Denn der Kalender ist im Sommer gut gefüllt. Kürzlich wurde bekannt, dass der MTV Europa Music Award in Düsseldorf stattfindet und Bruce Springsteen kommt. Zuerst findet am 10 Juni (Freitag) ein Konzert mit „Slowhand“ Eric Clapton satt.

Mit mehr als 280 Millionen verkauften Tonträgern weltweit gehört er zu den erfolgreichsten Künstlern aller Zeiten. Er ist 17-facher Grammygewinner und als einziger Musiker dreifaches Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame: Eric Clapton. 2021 veröffentlichte er ein neues Album: „The Lady In The Balcony“ – darin verarbeitet der Blues-Gitarrist unter anderem die Corona-Lockdowns. Nun tritt er in der Landeshauptstadt auf: Am 10. Juni (Freitag) um 20 Uhr spielt „Slowhand“ im Dome, und wir verlosen in Kooperation mit der Stadttochter D.Live 1 x 2 Karten für das Konzert.