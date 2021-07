Kultur in Düsseldorf : „Strike a Pose“-Festival verbindet Mode und Kunst

Düsseldorf Zum ersten Mal findet das „Strike a Pose“-Festival im Museum K21 und an weiteren Orten Düsseldorfs statt. Kreative aus Mode, Kunst und Design zeigen ihre Neuheiten und hinterfragen kritisch ihr Werk.

Das Festivalzentrum ist das K21 . In dem Museum an der Ständehausstraße wird am Freitag um 16 Uhr das Programm mit Kunst- und Modepräsentationen eröffnet. Zuvor um 11.30 Uhr gibt es schon den ersten Teil eines Symposiums. Unter dem Titel „The New Normal: Green Fashion“ sollen Modemacher und Besucher hinterfragen, wie Mode nachhaltig produziert werden kann. „Die Modeindustrie verbraucht enorme Ressourcen und verantwortet Umweltverschmutzung unter ausbeuterischen Arbeitsbedingungen“, sagt Cynthia Blasberg, die das Symposium kuratiert und das am Sonntag fortgeführt wird.

Auf dem Festivalprogramm stehen zudem Aktionen in 15 Düsseldorfer Kunstgalerien, in denen Mode- und Kunstschaffende gemeinsame Arbeiten zeigen. Bei Cosar HMT an der Flurstraße kombiniert die Modedesignerin Marion Strehlow ihre Werke in eine bestehende Ausstellung der Künstlerin Erika Hock. Bei Kadel Willborn an der Birkenstraße zeigt Künstlerin Natalie Czech ihre Fotografieserie, die sich unter dem Namen „to icon“ auf die Mode fokussiert. In der Galerie Pfab bearbeitet Künstlerin Agnes Lux den Stoff vom Modelabel „22/4 Hommes Femmes“ mit Ölfarben. Dann geht der Stoff wieder zu Designerin Stephanie Hahn, die den malerischen Mustern entsprechend den Schnitt neu anlegt. Zu sehen ist das Resultat in der Galerie Sies + Höke an der Poststraße in der Carlstadt.