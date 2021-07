Umweltfreundliches Einkaufen : Marktschwärmer trotzen Corona-Krise und Sommerloch

Düsseldorf Lebensmittel aus der Region nach Bestellung direkt zum Kunden: Das ist das Konzept Marktschwämer. Die Nachfrage und auch die Anbieterzahl steigen.

In der Corona-Pandemie haben die Menschen ihr Kaufverhalten geändert. Das sagt Carsten Siewert, der mit seiner Partnerin Isabelle Bank im April vergangenen Jahres die Aktion „Marktschwämer“ gegründet hat. „Die Menschen kaufen selektiver und achten stark auf Herkunft und Qualität ihrer Lebensmittel.“ Marktschwärmer-Kunden bestellen online ihre Produkte des tägliches Bedarfs. Landwirte, Milchproduzenten und andere Kooperationspartner wissen so ganz genau, was sie in welcher Menge ernten und packen. Die Waren bringen sie abends in eine Halle des Weltkunstzimmers an die Ronsdorfer Straße. Nichts bleibt über, nichts landet im Abfall. Alle Waren kommen aus der Region Düsseldorf.