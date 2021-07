Kunst in Düsseldorf : Neue Kunst an der Mauer am Rheinufer

Neue Kunst an der Mauer am Rheinufer

Düsseldorf Viele Einbuchtungen im Mauerwerk entlang der Rheinuferpromenade sind nun farblich mit verschiedenen Motiven gestaltet. Bis Ende des Sommer bleibt diese Kunst.

Beton ist grau. So unscheinbar muss er aber nicht bleiben, dachte sich Anna Tatarczyk beim Blick auf die Mauer an der Rheinuferpromenade. Die Malerin hatte schon lange nach geeigneten Möglichkeiten gesucht, um ihre Motive auch im öffentlichen Raum zu präsentieren. Mit den fast zwei mal zwei Meter großen Nischen im Mauerwerk der Promenade wurde sie fündig und bekam vom Stadtentwässerungsbetrieb Düsseldorf die Erlaubnis, ihre Bilder zu malen.

Die Motive standen sofort fest. Seit vier Jahren beschäftigt sich Anna Tatarczyk nämlich mit der Raute, einem geometrischen Körper, die von der Malerin dreidimensional konzipiert wurde. „Das Rautenmuster steht für die Bahnen der Gestirne und symbolisiert den Gang des Mondes“, sagt sie. Die Raute hätten die Menschen schon in der Steinzeit als Wegweiser auf Wappen, Zäune und Fassaden gezeichnet und die Form habe an der Promenade in Höhe der Unteren Rheinwerft nahe Burgplatz einen guten Platz gefunden. Das Gestein hat die Künstlerin hell grundiert, die farblichen Rauten kommen so gut zur Geltung. Bis November sind die Rauten-Bilder von Anna Tatarczyk an der Rheinuferpromedade zu sehen.