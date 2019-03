Kulturstätten in Düsseldorf: Museum bietet viel rund ums Theater

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf präsentiert ihre lange Theatertradition im Theatermuseum im ehemaligen Hofgärtnerhaus des Hofgartens.

Geschichte Als museale Basis diente das 1938 gegründete private Dumont-Lindemann-Archiv, für das das legendäre Theater-Paar Louise Dumont und Gustav Lindemann von 1904 bis 1933 unzählige Unterlagen über die Theaterarbeit am Düsseldorfer Schauspielhaus gesammelt hatte. Nach mehreren Stationen in der Stadt ist das Theatermuseum seit 1981 im Hofgärtnerhaus des historischen Hofgartens untergebracht. Das historische Kleinod an der viel befahrenen Kreuzung von Jägerhof- und Kaiserstraße wirkt angesichts der Übermacht der architektonischen Moderne, wie sie Kö-Bogen, Dreischeibenhaus und Schauspielhaus ausstrahlen, wie ein architektonischer Kontrapunkt. Das Museum soll, frühestens 2021, in die neue Zentralbibliothek am Hauptbahnhof umziehen. Die Stadt will das sanierungsbedürftige Hofgärtnerhaus veräußern. Der Freundeskreis des Museums protestiert.