Veranstaltungen in Düsseldorf: Nachts in die Bibliothek

Düsseldorf Heute Abend laden in ganz NRW Bibliotheken zu Aktionen ein. Auch die Stadtbüchereien in Düsseldorf beteiligen sich.

Heute findet in ganz NRW die „Nacht der Bibliotheken“ statt. Daran nehmen in diesem Jahr auch die Zentralbibliothek am Bertha-von-Suttner-Platz sowie die Stadtteilbüchereien in Bilk, Kaiserswerth und Wersten unter dem Motto „Mach es“ teil. Ein Überblick: