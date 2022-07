Kultur in den Stadtteilen : Büdchentag im August mit Musik und Hoffest

Düsseldorf Nach zwei Jahren Corona-Pause kommt eine weitere Aktion zurück. Der Büdchentag findet am 13. August statt.

In zehn Stadtteilen nehmen 25 Büdchen mit Aktionen teil. Die Markthalle an der Jülicher Straße zieht auf den Münsterplatz gegenüber und präsentiert Musik der Pop- und Techno-Newcomer Kyle Pearce, Thunder Bae und Goatchy. In Flingern an der Ecke Gerresheimer Straße/Wetterstraße ist „Der Wolf“ zu Gast. Der Sänger ist im Jahre 1996 mit dem Lied „Gibts doch gar nicht“ bekannt geworden. Fest steht auch die Teilnahme der Strandpiraten-DJs in Oberbilk. Zudem wird das Musikprojekt Callshop Radio am Hermannplatz zu erleben sein. Ein Familienfest wird es auf dem Unterbilker Friedensplätzchen geben. Dort treten die Bands The Happy Gangstas und Heavy Gummi auf. Zudem bieten die Gastgeber am Büdchentag internationales Essen an und ein Pop-up-Büdchen macht an der Hoffeldstraße auf.