„Nicht zu verhindern“ : DJ der Düsseldorfer Schützen spielt „Layla“ trotz Verbots

Düsseldorf Nach tagelangen Debatten um das Festzelt-Verbot des Partyhits „Layla“ hat der DJ der Düsseldorfer Schützen den Song doch gespielt. Das Publikum rastete aus, der DJ stellte selbst ein Video ins Internet. Er spricht von einem Kompromiss.

Trotz eines ausdrücklichen Verbots hat der DJ des Festzelts der St. Sebastianus-Schützen bei der Eröffnung der Düsseldorfer Kirmes das umstrittene Lied „Layla“ gespielt. Unter anderem eine Reporterin der „Bild“-Zeitung dokumentierte die Szene am Freitagabend in einem Video bei Twitter. Der DJ selbst lud später bei Facebook ein Handyvideo hoch, das er kommentierte mit „Kirmes Düsseldorf . Layla war nicht zu verhindern.“ Bereits zuvor hatte er angekündigt, die Instrumentalversion des Liedes spielen zu wollen .

DJ Marc Pesch hat das Verbot damit nach eigenen Angaben umgangen. Bei der Instrumentalversion sei nur einige Sekunden lang Gesang zu hören gewesen. Damit sei der Schützenverein einverstanden gewesen, sagte er am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Am Ende grölten dann Hunderte Gäste den Text laut mit, so dass der fehlende Gesang aus dem Lautsprecher kaum auffiel.