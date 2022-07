Wilde Maus, Hangover und Co. : Der große Karussell-Check auf der Rheinkirmes – darauf fährt Düsseldorf ab

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 9 Bilder Karussell-Check auf der größten Kirmes am Rhein

Düsseldorf Auf der Rheinkirmes in Düsseldorf geht es bis zu 90 Meter hoch hinauf – und meist ziemlich rasant wieder herab. Wir haben einige Karussells getestet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hendrik Gaasterland

Nach drei Jahren Kirmespause kribbelt es vor der ersten Karussellfahrt doch ein bisschen in der Magengegend. Es ist aber ein angenehmes Kribbeln, es ist einfach die pure Vorfreude auf die nächsten Minuten voller Adrenalinschüben. Dann ist der Sicherheitsbügel auch schon geschlossen – und der Karussell-Check für die Rheinkirmes 2022 kann losgehen.

Die Riesenschaukel Infinity ist zwar keine Neuheit, aber dennoch der absolute Knaller. Es geht bis zu 65 Meter nach oben in die Luft, wer denkt, man könne dort entspannt den Ausblick auf Düsseldorf genießen, der irrt sich gewaltig. Denn dafür bleibt keine Zeit, die Gondeln drehen sich und nach dem Überschlag geht es mit Vollgas nach unten – mehr als 120 km/h werden erreicht. Kirmesglücksgefühle für 7,50 Euro sind beim höchsten mobilen Loopingkarussell der Welt, so der Betreiber, garantiert! ★★★★★

Info Alle Karussells sind eine Fahrt wert Karussells Auch andere Karussells wie Escape, Konga, Circus Circus, The King, Breakdance, Shake 'n' Roll, die Wildwasserbahn etc. sind eine Fahrt wert. Preise Bei einigen Fahrgeschäften bezahlen Kinder nicht den vollen Preis.

Der Gladiator sieht beeindruckend aus. Mit 62 Metern Höhe soll er schließlich auch das höchste Propeller-Loopingkarussell der Welt sein. Die Fahrgäste sitzen in zwei Gondeln und fliegen förmlich über die Kirmes, die technischen Daten verraten eine Beschleunigung von 4,2 G und eine Geschwindigkeit von rund 75 km/h. Überragend: Wenn für die Gäste einer Gondel die Fahrt zu Ende ist und neue Platz nehmen, müssen die Kirmesfreunde in der zweiten Gondel in mehr als 60 Meter Höhe kurz warten und haben beste Sicht auf Düsseldorf. Insgesamt ist der Gladiator nicht so schlimm, wie man vermuten könnte. Mit neun Euro ist er nicht ganz günstig. ★★★★★

Ein Klassiker durch und durch ist die Alpina-Bahn. Die bis heute größte und längste transportable Achterbahn ohne Loopings der Welt garantiert Nervenkitzel. Auf dem rund einen Kilometer langen Kurs wird eine Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h erreicht, zwischendurch geht es aus einer Höhe von 27 Metern bei fast 50 Prozent Gefälle in die Tiefe. Eine Fahrt, sie kostet sieben Euro, mit der Alpina-Bahn ist fast schon Pflicht auf der Rheinkirmes. ☆★★★★

Hangover, der höchste transportable Freefall Tower der Welt, darf auf der Kirmes nicht fehlen. Maximal 24 Mutige klemmen sich in 85 Metern Höhe an ihren Sitzen fest und warten darauf, dass es ungebremst in die Tiefe geht. Bevor das Geschreie beginnt, ist der Blick über Düsseldorf famos – ebenso das Sprüchefeuerwerk der Dame am Hangover-Mikrofon. Für den Nervenkitzel werden sieben Euro fällig. ☆★★★★

Das höchste Fahrgeschäft in diesem Jahr ist der Bayern Tower. Das Kettenkarussell kreist in 90 Metern Höhe über der Stadt, hat einen Flugradius von 30 Metern und erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h. Fans von Bayern München wird am Boden zwar das Vereinswappen von 1860 nicht gefallen, doch die Fahrt mit dem Kettenflieger für acht Euro lohnt sich allemal. ☆★★★★

Die Wilde Maus ist nur etwas für Kinder? Denkste! Die Wilde Maus XXL neben dem Riesenrad begeistert Jung und Alt. Die Wartezeit vor der Fahrt wird mit einem Hindernisparcours überbrückt, bevor die Wilde Maus die Bandscheiben der älteren Passagiere testet, die sieben Euro bezahlen. ☆★★★★