Norwegische Band Minor Majority : Tolle Songs vom Fjord

Pål Angelskår (l.) und Roar Nilsen von der Band Minor Majority. Foto: Melvin Østensen/Backseat

Oslo Die norwegische Band Minor Majority macht wunderbare Musik. Ihre aktuelle Platte „Kiss Off“ besingt den Abschied – und den Neuanfang.

Im denkwürdigen Konzert von Paul Simon und Art Garfunkel 1981 im New Yorker Central Park gab es einen ebenso denkwürdigen Hänger. Gleich am Anfang von „The Boxer“ ignoriert Garfunkel eine Pause und singt unverdrossen weiter, bemerkt das Malheur, lächelt für eine Mikrosekunde, schaut Simon aus den Augenwinkeln an, sieht den Kollegen ebenfalls verständnisinnig lächeln – und dann geht dieses wunderbare Lied weiter, als sei nichts gewesen. Die CD vom Konzert, die Videos – alle halten die ungewollte Verfrühung fest. Und niemanden stört sie. Weil sie zum kultischen Moment geworden ist. Mancher bemerkt sie auch gar nicht.

An den „Boxer“ muss man jetzt erneut denken, wenn die ersten Takte von „The Best of Us“ erklungen sind, einem Lied auf der neuen Platte der norwegischen Band Minor Majority. Es ist das gleiche Gitarren-Intro, freundlich fließend mit minimalen Harmoniewechseln, ein ruhiges Bad im Ebenmaß, bis die Stimme von Pål Angelskår erklingt. Sie ist das Aushängeschild der Band, und es dürfte viele Musikfreunde geben, die sofort an Michael Stipe von R.E.M. denken – und an Paul Simon. Es gibt viele Momente der neuen Platte, in denen man mal den einen, mal den anderen dieser großen Meister an einem Fjord entlang oder durchs Oslos Hafenviertel spazieren sieht, nachdenklich und vom Leben träumend.

info Im September ist die Band auf Deutschland-Tournee Die Band Minor Majority brachte 2001 ihre erste Platte heraus. Mittlerweile tourte sie durch ganz Europa, ist aber vor allem in Skandinavien bekannt. Titel Zu ihren bekanntesten Songs zählen „Dancing in the Backyard“, „Come Back to Me“ und „Supergirl“. Konzert Auf ihrer Deutschlandtournee spielen Minor Majority am 10. September im Gleis 22 in Münster (www.gleis22.de). www.minormajority.no

Und vom Abschied. Doch weit davon entfernt, eine depressive Platte zu sein, vereint „Kiss Off“ (so der Titel des neuen Albums) alle Befindlichkeiten rund um das Loslassen, das Verabschieden, das Ausziehen, das Abhauen. Das aber ist kein opulenter, weinerlicher Vorgang, sondern eine Sache, für die man als geistig, seelisch und moralisch gefestigter Norweger bei sich bleibt und allenfalls ein paar Freunde der Band dabeihaben möchte.

Abschied bezieht sich aber vermutlich auch auf den kreativen Vorgang der Auslese für das Album. Ursprünglich wollten sie einige Songs, die es nicht auf die Vorgänger-CD „The Universe Would Have to Adjust“ schafften, für „Kiss Off“ reanimieren. Aber daraus wurde nichts: Die Pandemie schrieb ihre eigenen Gesetze, sie verkleinerte unter dem Gesetz von Coronaschutzmaßnahmen auch die Besetzung der Gruppe; manchmal trat sie sogar nur im Duo auf. Und so atmet „Kiss Off“ ein wenig den Geist des Abstandhaltens, gleichwohl auf eine reizende, ja herzerwärmende Weise.

Minor Majority macht Kammerpop mit Folk-Elementen, so heißt es offiziell, es ist die kleine Garnitur aus dem Singer-Songwriter-Besteckkasten, zu dem fallweise noch eine Klarinette, ein Fagott oder sogar ein Streichtrio hinzukommen. Für die Arrangements ist neben dem Sänger Angelskår der famose Gitarrist Roar Nilsen verantwortlich. Aber sie suppen die Musik nicht ein, „Kiss Off“ bleibt im kleinen Raum und stellt Angelskårs Stimme jederzeit in den Vordergrund.

Aber die Platte ist so voller Überraschungen, dass man gelegentlich freudig erschrickt. Wenn Christel Alsos‘ herrliche, stets ein wenig gefährdet wirkende Stimme in einem atemberaubend präzisen rhythmischen Moment (nämlich einem irre schnellen Auftakt) in das Lied springt, ist das mehr als nur eine Farbe, mehr als nur die Begegnung mit einer Stimme (deren Timbre einen an die irische Sängerin Lisa Hannigan erinnert): Das Ich wird nun zum Du, zu den zwei Seiten, die zum Abschied untrennbar dazugehören.

Minor Majority debütierte 2001 mit dem Album „Walking Home from Nicole’s“ und hat seitdem eine Reihe hochgelobter Platten vorgelegt, allein: Sie blieben bis heute ein Insidertipp, ein Exportartikel, der sozusagen in ausgewählten, sehr speziellen Geschäften zu erwerben ist. Jetzt gehen sie wieder auf Deutschland-Tournee und treten in kleineren Clubs und Hallen auf, etwa am 10. September im Gleis 22 in Münster, das 300 Leute fasst. Mehr Zuhörer im Saal wären vermutlich auch ungesund für diese zarte, behütenswerte Musik, die ein aufmerksames Auditorium benötigt, weil sich sonst die ganzen Feinheiten versenden.

Feinheiten: Das sind etwa bei „The Best of Us“ die geradezu verwegenen harmonischen Rückungen. Das Lied findet in H-Dur statt, dudelt (siehe „The Boxer“) vergnügt vor sich hin, spielt mit handelsüblichen Kadenzen und bleibt gepflegt im Rahmen – bis plötzlich eine Tür nach a-Moll und C-Dur aufgestoßen wird, die im architektonischen Grundriss des Liedes nirgendwo eingebaut schien. Mit solchen Finten und Kostbarkeiten operieren Minor Minority schon immer. Alles ist mit viel Liebe gemacht, genau ausgehört. Sogar die Covertexte gibt es von Anfang an nur handschriftlich, fast kalligrafisch, klein und rund schwingend.