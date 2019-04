Düsseldorf-Datum : Rennen in der Seifenkiste

(tber) Am 23. April 1957 werden alle Düsseldorfer Jungen aufgefordert, sich an der Stadtmeisterschaft im Seifenkistenrennen zu beteiligen. Der Preis ist eine Berufsausbildungsbeihilfe.

Schon in den Jahren 1904-1909 gibt es erste „Kinderautomobilrennen“. Nach dem Zweiten Weltkrieg werden, beeinflusst durch US-Soldaten, die Seifenkistenrennen in Deutschland sehr beliebt. Der Seifenkistenverband NRW beschreibt diese 1948 wiederbelebte Sportart als Demokratisierungsprogramm und als Beschäftigungsmaßnahme für Jugendliche. Die Adam Opel AG steigt damals als großer Sponsor ein, erstellt Fahrzeug-Baupläne, fertigt Räder und Achsen an, die heute noch bei Ebay von ehemaligen Rennkistenfahrern angeboten werden. 2014 veranstalten die Stadtwerke Düsseldorf zum ersten Mal Seifenkistenrennen in verschiedenen Altersklassen.