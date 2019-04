Kommen und Gehen : Das Café Schneider öffnet in Benrath

Benrath Christina-Maria Schneider und ihr Mann Marcus stehen in den Startlöchern. Am Dienstag, 23. April, geht der Betrieb los.

Jetzt ist es endlich soweit: Christina-Maria und Marcus Schneider eröffnen am Dienstag, 23. April, um 9 Uhr an der Görresstraße das „Café Schneider“, dort wo früher die Cacaogalerie war. „Jetzt geht es endlich los“, sagte die 48-Jährige. Eigentlich wollte das Paar schon früher starten, doch es gab in den Monaten des Umbaus die eine oder andere Überraschung. So musste eine zweite Toilette eingebaut werden, weil die Betreiber Alkohol ausschenken werden. Zudem mussten sich die Schneiders für die Küche einen Fettabschneider anschaffen, da Christina-Maria Schneider dort Kuchen backen, Frühstück, Suppen und Salate zubereiten will.