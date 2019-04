Versteigerung in Düsseldorf : Manes Meckenstock ist Auktionator für die gute Sache

Manes Meckenstock hatte bereits zum 14. Mal zu einer Versteigerung von Schönem und Scheußlichem zu Gunsten eines guten Zwecks geladen. Diesmal erhielt der Weiße Ring die Versteigerungserlöse aus dem „Fuchs im Hofmann“ in Unterbilk. Dabei war ziemlich Skurriles.

Freunde, Verwandte, Bekannte von ehrenamtlichen Mitarbeitern des weißen Rings Düsseldorf und weitere Spender hatten in Wohnungen, auf Speichern, in Kellern und Vorratsräumen gekramt, um für die Charity-Versteigerung ein abwechslungsreiches und vor allen Dingen kostenfreies Portfolio zu bieten. So kam vom Briefbeschwerer, über Buchständer aus Elefantenfiguren, eine Schiffsuhr, eine Porzellan-Prunkschale, die Nachbildung eines Relingpfostens der kaiserlichen Yacht Hohenzollern, diverse „Fresskörbe“ und Gutscheine bis zu neun Meckenstockschen „Überraschungspaketen“ einiges Skurriles zusammen. Auch eine Führung für sechs Personen durch das Landeskriminalamt (LKA) in Düsseldorf. Die hatte der ehemalige LKA-Direktor Wolfgang Gatzke spendiert. Er engagiert sich beim Weißen Ring im Fachbeirat Vorbeugung.