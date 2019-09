Polizei sucht Zeugen : Täter rauben Zigaretten aus Tankstelle in Gerresheim

Düsseldorf Unbekannte Täter sind in Nacht zu Freitag mit schwerem Gerät in eine Tankstelle an der Torfbruchstraße eingebrochen.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag mit schwerem Gerät in eine Tankstelle an der Torfbruchstraße eingebrochen. Die Einbrecher gelangten über eine Metalltür in das Gebäudeinnere und flohen mit Tabakwaren im Gegenwert einer vierstelligen Summe.

Die beiden Täter flüchteten über Zitauer und Cottbusser in die Pirnaer Straße. Zeugen beschreiben die Männer als 180 bis 190 cm groß, athletisch gebaut und dunkel gekleidet. Beide waren mit Sturmhauben maskiert. Zeugen melden sich unter 0211870.

(wie)