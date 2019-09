Künstleraktion : Performance auf dem Friedhof

Düsseldorf Künstler inszenieren in Golzheim den Friedhof als freundlichen Ort.

Der Golzheimer Friedhof ist eine ruhige Insel inmitten der hektischen Stadt. Langsam gehen hier Menschen spazieren, sitzen gemütlich auf einer der Bänke in der Sonne oder joggen an den alten Grabsteinen vorbei. Am Samstag, 21. September, wird der ehemalige Friedhof jedoch zum Ort eines eintägigen Performance-Festivals, organisiert vom Kunstverein 701. „Das Festival Thresholds, was aus dem Englischen übersetzt Türschwelle bedeutet, reflektiert durch acht künstlerische Interventionen die verschiedenen sichtbaren und unsichtbaren Facetten des Golzheimer Friedhofs“, sagt Nadia Ismail, Kuratorin des Festivals.