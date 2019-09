Basketball : Aufsteiger Capitol Bascats empfängt Meister Bochum

(cle) Bereits am zweiten Spieltag der Damen-Basketball-Regionalliga kommt es zum Topspiel: Aufsteiger Capitol Bascats empfängt am Samstag (17 Uhr) in der Sporthalle der Justus-von-Liebig-Realschule den VfL Bochum.

In der Herren-Oberliga bestreiten gleich drei der vier Düsseldorfer Mannschaften Heimspiele. Der SV Alte Freunde will sich am Samstag (19.30 Uhr) gegen die BG Kamp-Lintfort II für seine Schmach in der Vorwoche rehabilitieren. Die Partie wird in der Sporthalle des Max-Planck-Gymnasiums ausgetragen. Vorher (17 Uhr) erwartet der TuS Maccabi dort die TSG Solingen. Die gute Leistung in der Vorwoche will die Mannschaft von Mathias Gierth nun in Punkte umwandeln. Zum ersten Oberliga-Heimspiel empfängt Aufsteiger Black Eagles Jahn Königshardt (Sonntag, 14 Uhr).