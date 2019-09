Demonstration zieht quer durch die Stadt : Tausende Teilnehmer bei „Fridays for Future“ in Düsseldorf

Die Teilnehmer in Düsseldorf versammelten sich auf dem Corneliusplatz. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Die Organisatoren der „Fridays for Future“-Demonstration in Düsseldorf machten einen zufriedenen Eindruck. Nach ihren Angaben waren 20.000 Teilnehmer in die Landeshauptstadt gekommen, um ein Zeichen gegen den Klimawandel zu setzen.

Von Christoph Schroeter und Hendrik Gaasterland

Die ersten „Fridays for Future“-Demonstranten stehen am Freitagmorgen um kurz nach acht Uhr auf dem Corneliusplatz in Düsseldorf noch etwas verloren herum. Sie sind ja auch früh dran. Ab halb elf füllt sich der Platz am Ende der Kö dann aber schlagartig. Auch die Polizei ist mit einem großen Aufgebot vor Ort.

4000 Teilnehmer haben die Veranstalter angemeldet. Auf einer Pressekonferenz am Morgen sagen sie, aufgrund der Resonanz im Vorfeld rechne man aber mit 10.000 bis 12.000 Teilnehmern. Während des Zuges hört man Teilnehmer von 15.000 Leuten sprechen, gar 18.000. Die Polizei äußerst sich seit einiger Zeit nicht mehr zu Teilnehmerzahlen bei Demonstrationen. Ein kundiger Beobachter nennt die Zahl 6500 zu Beginn am Corneliusplatz.

Foto: dpa/Oliver Berg 18 Bilder So sehen die Klimaproteste in NRW aus.

Wie viele Teilnehmer es am Ende auch waren, spielt eigentlich keine Rolle. Es waren auf jeden Fall sehr viele. Als sich der Zug um kurz nach zwölf Uhr über die Schadowstraße in Bewegung setzt, sorgt er in seinem Verlauf für zahlreiche, länger andauernde Verkehrsbehinderungen, so lang ist er.

Die Stimmung nicht nur unter den Teilnehmern ist gut, auch am Rande des Zuges findet man viele Unterstützer. Manch einer steht dort mit selbst gemalten Schildern, mehrere Musikgruppen sorgen für gute Laune.

Viel Geduld mussten die Autofahrer dann an der Kreuzung Immermannstraße und Oststraße aufbringen. Dort teilte sich der Zug. Der „Die in“ genannte Teil zog weiter in Richtung Hauptbahnhof. Der sollte, erklärte einer der Organisatoren, für eine düstere Zukunft stehen, eine Zukunft, in der die Klimaschutzziele nicht erreicht wurden. Die Teilnehmer sollten möglichst still weiterziehen.

Beim Zugteil „Tanzen“ ging es deutlich fröhlicher zu. Der sollte symbolisch für eine Zukunft stehen, in der die Forderungen von „Fridays for Future“ umgesetzt worden sind und das Klima gerettet wurde. Diesen Teil hatte sich auch Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel ausgesucht. Mitten auf der Kreuzung tanzte er mit den Teilnehmern, später auf der Kö reihte er sich noch einmal in den Zug ein.

Eine zweite Tanzeinlage, die für eine längere Straßensperrung vonnöten war, gab es dann mitten auf der Berliner Allee. Dort gab es auch Pfiffe und Buhrufe für das Klimakabinett in Berlin. Per Lautsprecherdurchsage waren den Teilnehmern die aus Sicht von „Fridays for Future“ enttäuschenden Ergebnisse beim Thema CO2-Preise mitgeteilt worden.