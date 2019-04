Ferienangebot in Düsseldorf: Anmeldungen für Düsselferien starten

Ferienangebot in Düsseldorf

Teilnehmer während der Düsselferien 2018 in der Freizeiteinrichtung Icklack. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Nicht mehr lange, dann sind wieder Düsselferien. Ab Samstag können die begehrten Teilnahmekarten für die Kinderbetreuung während der Sommerferien reserviert werden.

Die Anmeldungen - ab Samstag, 6. April, 10 Uhr - erfolgen direkt in den teilnehmenden Einrichtungen der Stadt und der freien Träger. Wie in den vergangenen Jahren wurde wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt, das eine gesicherte Betreuung für Kinder in den Ferien bietet.