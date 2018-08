Düsselferien: Katharina Bock betreut Kinder mit Behinderung

Die Sommer-Macher in Düsseldorf : „Die Kathi“ macht die Düsselferien schön

Betreuerin Katharina Bock und ihre Schützlinge Assia (8, l.) und Leon (10) machen gemeinsam Seifenblasen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Katharina Bock arbeitet ehrenamtlich für die Düsselferien und betreut Kinder mit Behinderung im Jugendzentrum Icklack. Seit 2011 nimmt sie jährlich daran teil.

Die Seifenblasen tanzen durch die Luft, schimmern in allen Farben des Regenbogens. Leon und Assia zeigen glücklich auf die bunten Farbflecken, die vor dem blauen Himmel schweben. Dann atmen sie erneut tief ein, füllen ihre Lungen mit Luft und pusten einen neuen Schwall Seifenblasen durch die Öffnung.

Katharina Bock steht neben Leon und Assia und spielt mit den beiden. „Es ist einfach großartig, zu erleben, dass sich die Kinder auch über kleine Erlebnisse derart freuen“, sagt die Lehramtsstudentin. Seit 2011 arbeitet sie im Sommer jedes Jahr ehrenamtlich für die Düsselferien im Freizeitzentrum Icklack. Als Gruppenleiterin betreut sie hier Kinder mit einer geistigen und körperlichen Behinderung.

An diesem Vormittag besucht die Gruppe gemeinsam den Südpark. „Wir waren im Streichelzoo und haben die Tiere gefüttert“, erzählt die achtjährige Assia am Nachmittag stolz und rückt währenddessen ihre lilafarbene Brille zurecht. In den kommenden Tagen werden die Kinder einen Zoo außerdem besuchen und auf einem Indoor-Spielplatz spielen. „Wir machen viele spannende Ausflüge gemeinsam“, sagt Bock.

Die Betreuung von Kindern mit Behinderung ist inzwischen ein wichtiger Teil ihres Lebens. „Es bereitet mir große Freude, den Jungen und Mädchen zu zeigen, wie sie möglichst selbstständig durch das Leben gehen können“, sagt sie. Ihr Lehramtsstudium für katholische Religion habe sie deshalb mit einem Schwerpunkt auf Inklusion gewählt.

„Nach meinem Abitur wusste ich erst nicht, was ich studieren sollte“, erinnert sich Bock. Sie entschied sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Förderschule. „Dort habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir diese Arbeit bereitet“, sagt die Studentin, als sie plötzlich von lauten Kinderstimmen unterbrochen wird. Im Hintergrund hat sich ein Streit um das beste Kettcar entfacht. Bock schlichtet den Streit, schlägt den beiden Jungen vor, sich abzuwechseln. „Ich habe als Anfängerin bei den Düsselferien begonnen“, erzählt sie. Heute zeigt sie sich als eine sehr erfahrene Mitarbeiterin, ist auf jede Situation mit ihren Schützlingen gut vorbereitet.

„Die Düsselferien sind ausgesprochen wichtig“ sagt Bock überzeugt. Vor allem die Angebote für Kinder mit Behinderung seien unverzichtbar: „Sie haben auf diese Weise auch in den Ferien viele soziale Kontakte. Die Kinder erleben hier täglich spannende Sachen“, sagt sie. „Außerdem können sich Eltern nicht sechs Wochen freinehmen, um ihre Söhne und Töchter in den Ferien zu betreuen.“

Aus diesem Grund übernimmt Bock diese Aufgabe mit ihrem Team. Am Morgen werden die Kinder mit Bussen in das Jugendzentrum gebracht, dort essen sie gemeinsam Frühstück und Mittagessen. Etwa zehn Betreuer kümmern sich um die 20 Kinder in der Gruppe. Der dichte Betreuungsschlüssel sei wichtig, erklärt Bock. Trotzdem seien die Ausflüge anstrengend – vor allem, wenn Kinder mit einer körperlichen Behinderung mitkämen: „Leider sind unsere Städte noch immer nicht barrierefrei“, klagt sie.