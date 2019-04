Erhalt von Schloss Kalkum : Diskussionen um Wohnbebauung am Schloss Kalkum

Kalkum Schloss Kalkum ist verkauft und in das historische Gebäude soll eine Musikakademie einziehen. Mögliche Wohnbebauung im Umfeld wird aber kritisiert.

Die Bezirksvertretung 5 hat über drei Anträge abgestimmt, die sich alle mit einer möglichen Bebauung einer Ackerfläche bei Schloss Kalkum befassen. So hat der Projektentwickler Peter Thunnissen Schloss Kalkum gekauft und möchte, um die Kosten für die Sanierung abzufedern, auf einem Feld zwischen dem Schlosspark, der Kalkumer Schlossallee und der Straße Am Fronberg Wohnhäuser errichten.

So soll der Londoner Stararchitekt David Chipperfield die Wohnbebauung und den Umbau des Schlosses planen. Thunnissen kann sich vorstellen, die Bewohner der Wohnhäuser mit einer kleinen Umlage an dem Unterhalt des Schlosses zu beteiligen. Er widerspricht auch den Befürchtungen der Politiker, dass womöglich nur die Wohnbebauung realisiert werden könnte und das Schloss weiter verfallen wird. „Die Genehmigung für den Umbau des Schlosses können wir schnell erhalten, weil wir an der Bausubstanz nur wenig verändern und wollen möglichst bereits 2020 mit den Arbeiten beginnen. Um eine Genehmigung für eine Wohnbebauung außerhalb des Schlosses zu erhalten, vergehen hingegen in der Regel mehrere Jahre.“

Geplant ist, dass in das Schloss eine Musikakademie einziehen soll. Dafür soll eine neue Gesellschaft gegründet werden. „Ein international tätiger Betreiber von Musikschulen hat bereits Interesse angemeldet, dort mitzuwirken“, sagt Thunnissen, der sich dann Kooperationen mit der Oper und der Musikhochschule vorstellen kann. Für Studenten sollen in den ehemaligen Wirtschaftsgebäuden rund 100 Appartements eingerichtet werden. Angedacht sind zudem ein Café, eine Mensa und in den historischen Zimmern, die in ihrer jetzigen Form erhalten bleiben sollen, Schulungs- und Veranstaltungsräume, beispielsweise für Konzerte. „Damit wird das Schloss wieder mit Leben erfüllt und steht den Bürgern das ganze Jahr über offen und nicht nur an einigen Tagen“, sagt Thunnissen.