Leistungscheck: Fußball-Profis machen sich stark für Sportförderung in Schulen

Düsseldorf Zwei Fortuna-Größen und ihre Athletik-Trainer wollen Schülern den sogenannten sportmotorischen Test nahe bringen.

„Man sagt Fußballern ja manchmal nach, dass sie nicht so beweglich sind. Dies können wir aber nun widerlegen. Die Werte der beiden Fortuna-Spieler werden wir insbesondere den fußballbegeisterten Jungen bei den sportmotorischen Tests in den Schulen mitbringen. Das wird sie sicher motivieren, sich ebenfalls richtig anzustrengen.“ Das Sportamt entwickelte im Jahr 2002 in Kooperation mit mehreren Schulen das DüMo. Kernaufgabe des Projekts ist es, mit verschiedenen Maßnahmen Kinder und Jugendliche in Düsseldorf nachhaltig in Bewegung zu bringen. „Wir werden nach und nach die Topvereine und auch die Leistungsstützpunkte abklappern. Dadurch zeigen wir den Schülern die Vielfalt des Sports und motivieren sie, sich sportlich zu betätigen“, so Diehlmann. Bormuth jedenfalls hatte sich reingehängt und ausnahmsweise keine Schmerzen in der Leichtathletikhalle verspürt.