Fortuna: Prominente Fans in der RP-Loge

Düsseldorf Die Fortuna-Fans in der RP-Loge hatten alles Anlass zur Freude.

Kaum hatten die Gäste am Samstag in der Loge der Rheinischen Post in der Merkur Spiel-Arena Platz genommen, da fielen schon die ersten Tore für die Heimmannschaft. Große Freude bei den anwesenden Fortuna-Düsseldorf-Fans, unter anderem Regisseur Sönke Wortmann und „Jonges“-Baas Wolfgang Rolshoven. Kein schöner Nachmittag war das für Ex-Nationaltrainer und Borussia-Legende Berti Vogts, der versteinert in seinem Sitz saß und mit ansehen musste, wie die Fortuna den Favoriten vom linken Niederrhein mit 3:1 deklassierte.