Ein erstes Date im Hotel Düsseldorfer Rentnerin will im TV ihre große Liebe finden

Denn mit 69 hat Gaby keine Lust mehr, allein durchs Leben zu gehen, sehnt sich endlich wieder nach einer Partnerin an ihrer Seite, wie eine Sprecherin die Gefühlslage der Düsseldorferin beschreibt. Ihr Glück legt sie nun in die Hände von Gastgeber Roland Trettl und seinem Team: „Ich bin auch recht mutig, was neue Dinge angeht. Und deshalb habe ich ganz, ganz viel Lust, in das Hotel einzuchecken.“ Erst im Alter von 44 Jahren hat Gaby sich zum ersten Mal in eine Frau verliebt, war vorher mit einem Mann verheiratet, hat zwei Kinder.