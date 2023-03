Öffentliche Begehung der Nördlichen Düssel Termine für zwei Gewässerschauen

Am Montag, 13. März, wird ein rund 2,5 Kilometer langer Abschnitt der Nördlichen Düssel zwischen der Straße ‚Nach den Mauresköthen‘ am Bauhaus und dem Ende der Zweibrückenstraße begangen. Treffpunkt zur Gewässerschau an diesem Tag ist um 10 Uhr an der Nördlichen Düssel in Höhe ‚Nach den Mauresköthen‘ am Bauhaus. Am Mittwoch, 15. März, wird ein rund zwei Kilometer langer Abschnitt zwischen der Altenbergstraße/Heinzelmännchenweg bis zum Spaltbauwerk an der Heinrichstraße begangen. Treffpunkt zur Gewässerschau an diesem Tag ist um 9 Uhr an der Altenbergstraße, Ecke Heinzelmännchenweg.