Unfall in Düsseldorf Drei Schwerverletzte nach Zusammenstoß mit Taxi

Nach den bisherigen Ermittlungen sei ein 65-Jähriger in seinem Taxi in Richtung Haroldstraße unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. An der Kreuzung mit der Karl-Rudolf-Straße beziehungsweise der Oststraße kam es aus bislang nicht eindeutig geklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Ford eines 50-Jährigen. Dieser war auf der Karl-Rudolf-Straße in Richtung Oststraße unterwegs.