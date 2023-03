Sport in Düsseldorf Der Düssel-Cup ist nach drei Jahren Pause zurück

Das queere Multisport-Event startet am 31. März mit einem Get-Together ab 17 Uhr im Kunstraum Kö 106. Die Wettkämpfe in den acht Sportarten stehen am Samstag, 1. April, auf dem Programm. Die Sportstätten liegen über das gesamte Düsseldorfer Stadtgebiet verteilt. Am Abend wird auf der Sportler-Party in einer Event-Location ausgiebig gefeiert. Zum Abschluss des sportlichen Wochenendes gibt es den traditionellen Sonntagsbrunch, dieses Mal im Les Halles auf dem Areal Böhler, Hansaallee 321.