Football in Düsseldorf Rheinfire schließt Rückkehr nach Düsseldorf bis 2025 aus

Dass American Football längst nicht mehr nur in Amerika vertreten ist, sondern auch in Düsseldorf angekommen ist, ist spätestens seit vergangenem September klar. Denn die amerikanische National Football League (NFL) wird das deutsche NFL-Hauptquartier in der Landeshauptstadt eröffnen. Zum Super Bowl vor einem Monat machte die Stadt noch einmal auf das Sportereignis aufmerksam, und ließ das Rathaus mit einer Videoprojektion erstrahlen. Beim Rosenmontagsumzug war die NFL mit einem eigenen Wagen vertreten. Mit dabei beim Umzug war auch das Football-Team Rheinfire, das in der European Football League (EFL) spielt.