Liebe in Düsseldorf Warum daten Düsseldorfer bloß am Liebsten im TV?

Nun also Teresa – einfach hat sie es nicht. Zwar erregt sie gleich nach dem Eintreffen in dem Hotel auf Mallorca die Aufmerksamkeit der Männerwelt, und auch das für sie ausgewählte Blind Date Daniele (43) ist zunächst begeistert von Teresa. Doch während der folgenden Minuten werden die Zuschauer Zeugen, wie die beiden Singles sich durch eine Konversation quälen, die einfach nicht in Gang kommen will. Säße man selbst am Tisch, würde man wohl zur Uhr schielen: Ist es gleich vorbei? Gleichzeitig weckt diese Szene beim TV-Publikum das wohltuende Gefühl, nicht alleine zu sein mit den schlechten Verabredungen, die man im Laufe seines Lebens so erlebt hat.