Wegfall von Corona-Regeln Wie sich die Düsseldorfer Seniorenheime auf eine Zeit ohne Maskenpflicht vorbereiten

Die Seniorenheime bereiten sich auf eine Zeit vor, in der auch Besucher keine Masken mehr tragen müssen. Denn in vier Wochen läuft diese Regelung aus. Damit wird in den Heimen die letzte der noch gültigen Corona-Auflagen fallen. Denn schon jetzt wird auf anlasslose Tests bei Mitarbeitern, Besuchern und Begleitpersonen verzichtet. Und auch das Tragen von Masken ist für das Personal und die Bewohner inzwischen eine freiwillige Angelegenheit. Dass die Maskenpflicht zum Schutz der besonders vulnerablen Gruppen doch noch einmal verlängert wird, ist unwahrscheinlich. Vor wenigen Tagen hatte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann gesagt, man werde es gegebenenfalls per Erlass unterbinden, dass Heime individuelle hausrechtliche Lösungen in diesem Bereich umsetzen. Die Häuser hätten jetzt zu den Besuchszeiten einfach offen zu sein.