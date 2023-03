Pflege in Düsseldorf Neue Hilfe für pflegende Angehörige

Die spezifischen Kenntnisse können in dem Grundkurs Kinaesthetics, den Petra Großheim im Florence-Nightingale-Krankenhaus der Diakonie in Kaiserwerth anbietet, erworben werden. „Unter Kinaesthetics wird die Auseinandersetzung mit der eigenen Bewegung bei alltäglichen Aktivitäten verstanden. Verbunden mit dem Ziel, sich mit dem Patienten im Einklang zu bewegen, so als würde man zusammen tanzen“, erklärt Petra Großheim, stellvertretende Pflegedienstleiterin am Krankenhaus und Trainerin für Kinaesthetics und systemische Beraterin. Sie demonstriert, wie eine gezielte und entspannte Annäherung an den Patienten, das leichte Vorbeugen des Oberkörpers und sanftes Drücken den Vorgang des Aufstehens merklich erleichtern. Achtsamkeit für bewusste und unbewusste Handlungen ist das tragende Element für Kinaesthetics.