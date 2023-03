Sportanlagen in Düsseldorf Bau des Sportplatzes für die DJK Agon verzögert sich

Für Manfred Novacek, Vorsitzender des Sportvereins DJK Agon 08, ist die Verzögerung ärgerlich, denn die Containeranlage stand seit den Sommerferien leer. Die Stadt gibt als Grund Bauzeitenverzögerungen an. Sie will nun prüfen, ob die zusätzlich entstandenen Kosten „durch Vertragspflichtverletzungen externer Vertragspartner (ausführende Firmen sowie externe Planungsbeteiligte) verursacht wurden und ob und in welcher Höhe berechtigte Entschädigungsansprüche“ gegen über diesen geltend gemacht werden können. Die Stadt hatte mehrere städtische Nutzungsmöglichkeiten für die Containeranlage geprüft, die aber nicht realisiert werden konnten.