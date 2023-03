Zum Internationalen Frauentag Wie Generalkonsulinnen aus acht Ländern in Düsseldorf für einander einstehen

2018 entstand bei den damaligen Generalkonsulinnen in Düsseldorf die Idee, sich zusammenzutun. „Die Powerfrauen“ heißt die Gruppe, die kein Club ist und kein eingetragener Verein, sondern einfach immer die Gemeinschaft derjenigen Konsulinnen, die gerade in Düsseldorf tätig sind. Von den Gründerinnen ist noch Branislava Perić (Serbien) dabei, ihre damaligen Amtskolleginnen aus Spanien und Griechenland haben Düsseldorf inzwischen verlassen (und sind in die Ehemaligengruppe gewechselt, die ebenfalls weiter Kontakt hält).