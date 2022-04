Streit um Fahrtpreise von Taxi und Uber : Mietwagenbranche in Düsseldorf schreibt Protestbrief

Düsseldorf Auf Online-Vermittlungsplattformen wie Uber sind Fahrten oft günstiger als bei klassischen Taxis. Die Branche wehrt sich nun gegen die Forderungen von Taxiunternehmen, hier Mindestpreise einzuführen.

Im Brief heißt es, die Branche sichere in Düsseldorf die Arbeitsplätze von gut 500 Fahrern, dazu kämen Verwaltungsangestellte. Eine flexible Preisgestaltung, wie in der freien Wirtschaft üblich, sei hier unentbehrlich. Das führe dazu, dass man in weniger ausgelasteten Zeiten Fahrten auch günstiger beispielweise über Vermittlungsplattformen im Internet anbieten könne. Taxifahrten würden durch eine reduzierte Mehrwertsteuer ohnehin schon vom Staat gefördert.