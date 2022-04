Umbau des Marionetten-Theaters : Frische Luft im Puppenheim

Düsseldorf Die fehlende Lüftung sorgte für das Aus des Düsseldorfer Marionettentheaters. Nun ist sie da – im Herbst will das Haus wieder öffnen.

Die letzte Vorstellung im Düsseldorfer Marionettentheater fand am 14. März 2020 statt. Seitdem ist das Theater an der Bilker Straße 7 geschlossen. „Am Anfang dachte jeder, dass es nur eine kurze Unterbrechung geben wird. Aus den Wochen wurden schnell Monate und dann kam das endgültige Aus“, erinnert sich Theaterchef Anton Bachleitner. Dem Theater fehlt eine hochwertige Klima- und Lüftungsanlage, ohne die ein erneuter Spielbetrieb nicht möglich ist.

Puppenbühne Das 1925 von Franz und Emanuel Zangerle gegründete „Theater Rheinischer Marionetten“ zog 1966 in den heutigen Standort an der Bilker Straße 7 ein. Anton Bachleitner übernahm 1981 die künstlerische Leitung der Puppenbühne, die sich seit 1986 „Düsseldorfer Marionetten-Theater“ nennt.

Nach einem Ringen um Zuschüsse und Förderanträge war es überhaupt erst durch eine groß angelegte Spendenaktion möglich, den umfangreichen Umbau des Gebäudes zu finanzieren. Innerhalb weniger Wochen kamen so 230.000 Euro zusammen. „Das ist wirklich bemerkenswert für so eine kleine Bühne. Aber die Düsseldorfer haben uns da sehr unterstützt“, sagt Bachleitner. Im Rat der Stadt Düsseldorf wurden dann im September 2021 noch die fehlenden Mittel in Höhe von 584.000 Euro bewilligt.