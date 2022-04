Einsatz in der Region Düsseldorf : Razzia deckt Schwarzarbeit bei Friseuren auf

Düsseldorf In vielen Betrieben läuft es bei der Zahlung der Sozialabgaben nicht korrekt. Das zeigt eine Aktion der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Düsseldorf.

Es gibt nicht wenige schwarze Schafe in der Branche. Das zeigt eine Razzia in 57 Friseursalons und Barbershops in Düsseldorf, Monheim, Ratingen, Langenfeld, Hilden, Wuppertal und Solingen. Ausgeschwämt waren am Dienstag 67 Beschäftigte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Düsseldorf. Kontrolliert wurden 125 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.