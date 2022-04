EC-Karte entwendet : Polizei sucht nach unbekanntem Geldabheber

Düsseldorf Die Polizei sucht nach einem richterlichen Beschluss nun mit Fotos nach einem Mann, der einer 83-jährigen Seniorin die Geldbörse entwendet hat. Anschließend hob er mit ihrer EC-Karte Geld ab.

Am 24. November 2021 gegen 13 Uhr wurde einer 83-jährigen Seniorin die Geldbörse von zwei unbekannten Tätern im Rahmen eines Taschendiebstahls entwendet. Anschließend wurden mit der Debitkarte 1.000 Euro an einem Geldautomaten der Stadtsparkasse Düsseldorf an der Grafenberger Allee widerrechtlich abgehoben.