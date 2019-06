Internet in Düsseldorf : Vodafone will schnelles Internet weiter ausbauen

Düsseldorf Das Unternehmen hat angekündigt, in zwei Gewerbegebieten die Glasfasernetze ausbauen zu wollen - eine Millioneninvestition. Dafür müssen sich genug Unternehmen vorher für einen Vertrag mit Vodafone entscheiden.

(nic) Der Düsseldorfer Telekommunikationskonzern Vodafone plant den Ausbau von Glasfasernetzen in den Gewerbegebieten an der Eichsfelder Straße (Hellerhof) und an der Fachhochschule Düsseldorf. Insgesamt sollen davon nach Angaben des Unternehmens 370 Unternehmen profitieren, die mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde an das Internet angeschlossen werden können – etwa der zehnfachen Leistung von VDSL. Das Unternehmen hat bis Ende 2018 bereits 19 Gewerbegebiete im Stadtgebiet per Glasfaser angebunden.