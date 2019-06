Touren in Düsseldorf und der Region : Anmelden zur Nacht der Industrie

Düsseldorf Messe, Vallourec, Henkel: Am 19. September gewähren 80 Unternehmen bei Führungen Einblicke in ihre Arbeit und werben um Verständnis für die Industrie. Wer mitmachen möchte, kann sich ab sofort um einen der Plätze bewerben.

Wer gerne einmal Einblicke in die Arbeit von Industrieunternehmen bekommen möchte, hat dazu am 19. September Gelegenheit bei der Langen Nacht der Industrie. Anmeldungen sind ab sofort möglich – allerdings sind die Touren oft begehrt, so dass manchmal das Los entscheiden muss. Bis zu 3100 Gäste können an den Führungen durch 80 Unternehmen und Institutionen teilnehmen.