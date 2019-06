Mehr Miete, mehr Rechte : Fortuna unterschreibt neuen Arena-Vertrag bis 2021

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf und die städtische Tochter D.Live haben sich auf einen neuen Arena-Vertrag geeinigt. Der Fußball-Bundesligist zahlt mehr Geld, dafür bekommt er mehr Vermarktungsrechte.

Es war ein zähes Ringen zwischen Fortuna, der Stadt Düsseldorf mit Oberbürgermeister Thomas Geisel an der Spitze und dem städtischen Betreiber der Veranstaltungsstätten, D.Live. Doch jetzt hat der Aufsichtsrat der Städtetochter zugestimmt und der neue Arena-Vertrag ist beschlossene Sache. Die Merkur Spiel-Arena in Stockum bleibt somit bis 2021 Spielstätte des Düsseldorfer Fußball-Bundesligisten. Der Miet-Fixbetrag erhöht sich von 1,3 Millionen auf etwa 3,3 Millionen Euro pro Saison. Zusätzlich zahlt Fortuna rund 3,2 Millionen Euro für Vermarktungsrechte.

„Ziel der Vereinbarung ist es, die Zusammenarbeit der Stadt Düsseldorf als Stadioneigner mit dem heimischen Bundesligisten auf eine stabile Basis zu stellen“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. „Dazu haben die beiden Partner zunächst einen Zweijahresvertrag vereinbart. Er verspricht der Stadt wirtschaftlich bessere Rahmenbedingungen und gibt dem Verein die Möglichkeit, selbst in die Vermarktung hineinzuwachsen, um die Arena mehr und mehr als Heimat der Fortuna zu präsentieren.“

Die Stadt wollte mehr Geld, Fortuna die Arena mehr zu Heimat machen und mehr Rechte an der Vermarktung. Die Streitereien spitzten sich zu, als D.Live im März entschied, auch den Drittligisten KFC Uerdingen in der kommenden Saison 2019/20 in der Düsseldorfer Arena spielen zu lassen. Diese Überraschung brachte Sand ins Getriebe, als es um den neuen Vertrag für die Arena-Nutzung ging. Darin wollten sich die Fortunen beim Thema Fußball nunmehr ein Exklusivrecht für die Arena zusichern lassen. Zudem strittig: die Festschreibung der Miethöhe. Beide Punkte wollte der Aufsichtsrat von D.Live, der auch für die Arena zuständig ist, so nicht akzeptieren. Jetzt aber sind die Differenzen ausgeräumt und Kompromisse gefunden.