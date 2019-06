Festnahme in Düsseldorf : Lenkrad-Diebe auf frischer Tat erwischt

Festnahme in Düsseldorf

Düsseldorf Zivilfahnder der Düsseldorfer Polizei konnten in der Nacht zu Mittwoch zwei Automarder festnehmen. Sie erwischten die Männer auf frischer Tat beim Lenkrad-Diebstahl.

Die beiden Männer hatten es auf Lenkräder mit entsprechenden Airbags und Bedieneinheiten aus hochwertigen Pkw abgesehen. Die aus Georgien stammenden Männer haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und sollen dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Nach Mitternacht fiel einer Zivilstreife der Polizeiinspektion Nord ein verdächtiges Fahrzeug mit zwei Personen auf der Adlerstraße Ecke Am Wehrhahn auf. Die Beamten informierten weitere Zivilwagen und so konnte der verdächtige Pkw verdeckt observiert werden.

Immer wieder verließen die beiden Männer das Fahrzeug und begaben sich in angrenzende Wohnbereiche. Schließlich konnten in Grafenberg und in Düsseltal drei Tatorte (aufgebrochene BMW mit fehlenden Lenkrädern) gefunden werden.