Digitalminister Pinkwart gratuliert : Familie aus Raderbroich bekommt „Gigabit-Trophäe“

Korschenbroich Stockend war das Internet bei Familie Frensch: Nun haben sie den insgesamt 500.000 Anschluss an das Deutsche-Glasfaser-Netz bekommen. NRW-Digitalminister Andreas Pinkwart war vor Ort und gratulierte.

Familie Frensch musste nicht groß überzeugt werden, als die „Bürgerinitiative Glasfaser“ bei ihr vorstellig wurde. „Uns war klar, welchen Nutzen ein Glasfaser-Anschluss für uns hätte. Wir hatten zwar schon Internet, doch wenn mehrere Leute im Netz waren, stockte es schon sehr“, sagte Alexander Frensch. Das dürfte mit dem neuen Anschluss der Vergangenheit angehören – zumal die Raderbroicher Familie nun noch eine Beschleunigung ihres gebuchten Tarifs auf ein Gigabit pro Sekunde geschenkt bekam. Denn Familie Frensch erhielt den insgesamt 500.000 Anschluss an das Deutsche Glasfaser Netz – was ihr am Mittwochmorgen prominente Gäste vor der eigenen Haustür bescherte.